Nokia: collaboration avec Alibaba dans l'edge computing

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé vendredi qu'il allait collaborer avec le géant chinois du commerce en ligne Alibaba afin de fournir des services d'informatique 'edge' aux entreprises.



Aux termes de l'accord, l'équipementier de réseaux finlandais va s'associer à la branche 'cloud' d'Alibaba en vue de proposer une offre commune dans le domaine.



Alibaba Cloud a notamment prévu d'intégrer le réseau privé sans fil de qualité industrielle de Nokia à ses offres de transformation numérique pour les entreprises.



L'informatique 'edge' est une architecture offrant, en périphérie de réseau, une capacité de stockage et des fonctionnalités analytiques permettant notamment l'automatisation des processus.





