Nokia choisit Lundmark, le DG de Fortum, pour remplacer Suri

OSLO, 2 mars (Reuters) - Le directeur général de Nokia NOKIA.HE Rajeev Suri va quitter son poste le 1er septembre et sera remplacé par Pekka Lundmark, l'actuel patron du groupe énergétique Fortum FORTUM.HE , a annoncé lundi l'équipementier télécoms finlandais. Pekka Lundmark, directeur général de Fortum depuis 2015, a occupé auparavant plusieurs postes chez Nokia entre 1990 et 2000, dont celui de vice-président de la stratégie et du développement commercial dans la division Nokia Networks. Rajeev Suri pour sa part a passé plus de dix ans à la tête de Nokia et de Nokia Siemens Networks. Nokia est en concurrence avec le suédois Ericsson ERICb.ST et le chinois Huawei HWT.UL , notamment dans la fourniture des équipements pour les nouveaux réseaux de téléphonie mobile en 5G. "Avec l'acquisition d'Alcatel-Lucent derrière nous et le monde de la 5G devant nous, je suis heureux que Pekka ait accepté de rejoindre Nokia", a déclaré le président de Nokia, Risto Siilasmaa, cité dans un communiqué. (Terje Solsvik; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ERICSSON-B Tradegate +3.24% FORTUM Tradegate +1.32% ERICSSON-B XETRA -0.08% NOKIA XETRA +3.18% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67%