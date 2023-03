Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Nokia: choisie pour monétiser le réseau de Hrvatski Telekom information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 09:37

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que sa solution logicielle Converged Charging a été sélectionnée par Hrvatski Telekom pour aider l'opérateur croate à moderniser la tarification en ligne et à mieux exploiter les opportunités de monétisation du réseau qui peuvent débloquer de nouvelles sources de revenus.



Cet accord élargit le partenariat de Nokia avec Hrvatski Telekom, qui utilise déjà divers autres produits Nokia, notamment son Voice Core et d'autres applications logicielles.



En tant que solution basée sur des microservices, Nokia Converged Charging (NCC) fournira une évaluation et une facturation en temps réel des services de voix, de données et de SMS/MMS utilisés par les abonnés prépayés et postpayés de Hrvatski Telekom.



Erez Sverdlov, vice-président, chef de marché des services de cloud et de réseau, Europe, chez Nokia, a déclaré : ' NCC permet aux fournisseurs de services de communication de mieux contrôler l'environnement de leurs applications logicielles tout en augmentant le temps de mise sur le marché de manière rentable. '