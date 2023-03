Nokia: choisie par Airtel Africa pour numériser son offre information fournie par Cercle Finance • 09/03/2023 à 17:00

(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui qu'Airtel Africa a choisi sa technologie iSIM Secure Connect, dans un modèle de livraison Software-as-a-Service (SaaS), dans le cadre des efforts de numérisation plus larges de l'opérateur pour offrir à ses clients des services à la demande basés sur la 5G et l'IoT.



La technologie SaaS télécom intégrée SIM (iSIM) Secure Connect de Nokia offre aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises la possibilité de gérer les abonnements machine à machine et les abonnements d'appareils grand public pour les appareils compatibles eSIM et iSIM.



Nokia et Airtel ont mené à bien un projet pilote à la fin de l'année 2022.



Razvan Ungureanu, directeur de la technologie et de l'information chez Airtel, a déclaré : ' La technologie iSIM de Nokia nous offre de nouvelles capacités de réseau tout en nous permettant d'offrir de nouveaux services de réseau que nos clients recherchent de plus en plus. '



Rajiv Aggarwal, responsable de l'unité de marché Afrique centrale, de l'Est et de l'Ouest (CEWA) chez Nokia, ajoute : ' Nous sommes fiers d'aider Airtel en Afrique à étendre ses efforts de numérisation et à fournir à ses clients de nouveaux services à la demande, transformant ainsi leur vie. '