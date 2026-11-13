Nokia choisi pour un programme du département de la Guerre

Nokia annonce avoir remporté un contrat dans le cadre du projet RAPID du département américain de la Guerre (DoW), piloté par le bureau FutureG, pour le développement et la démonstration de technologies intégrées s'appuyant sur les infrastructures 5G et 6G afin de détecter et de suivre des objets, notamment des drones.

Dans le cadre de cet accord, sa filiale Nokia Federal Solutions développera, construira et testera des capacités de détection et de communication (ISAC) afin de présenter une solution complète pour le projet RAPID.

L'objectif est de démontrer comment les réseaux 5G et les futurs réseaux 6G peuvent contribuer à améliorer la détection des menaces et la connaissance de la situation, afin de renforcer la protection des infrastructures critiques.

Reposant sur la plateforme AI-RAN de Nokia, le projet intégrera des applications développées par le groupe finlandais et par des tiers, destinées à la détection et à l'identification des menaces liées au spectre radioélectrique.

Les sous-traitants participant au projet comprennent des filiales de Nokia, Texas Tech University, DeepSig, Hidden Level et Future Technologies. Selon Nokia, ce contrat renforce le rôle de sa filiale américaine dans le soutien aux missions du bureau FutureG.