Nokia: choisi pour moderniser les réseaux d'Ooredoo information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 16:32

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui avoir été sélectionné par le groupe Ooredoo pour mettre à niveau ses réseaux d'accès radio (RAN) existants, et déployer de nouvelles installations en Algérie et en Tunisie.



Ces opérations permettront d'améliorer les performances du réseau et d'aider le groupe Ooredoo à se préparer au lancement des futurs services 5G.



Il est aussi prévu que Nokia modernise le réseau IP d'Ooredoo et modernise et développe aussi son réseau Fiber-to-the-Home (FTTH) en Tunisie. Ces initiatives transformeront les réseaux du groupe Ooredoo en améliorant l'expérience de l'utilisateur mobile grâce à de meilleures vitesses et capacités de données.



Nokia augmentera sa part dans le réseau d'Ooredoo Algérie à près de 50 % et dans le réseau d'Ooredoo Tunisie à environ 40 %.



'Nous sommes fiers de faire partie de ces projets de modernisation et d'expansion du réseau à grande échelle avec Ooredoo en Algérie et en Tunisie pour créer de riches expériences numériques et offrir de nouvelles opportunités de création de valeur', a indiqué en substance Amr K. El Leithy, SVP, Middle East and Africa Market chez Nokia.