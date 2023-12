Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: choisi pour moderniser le réseau IP de Worldstream information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé jeudi avoir été sélectionné en vue de moderniser le réseau fixe de Worldstream, un spécialiste néerlandais de l'hébergement de données en mode 'cloud'.



Aux termes du projet, l'équipementier finlandais a prévu de déployer son offre d'infrastructure informatique à la demande (IaaS) afin de permettre à Worldstream de proposer des services pouvant atteindre 400GE, voire 800GE dans le futur, contre 100GE jusqu'à présent.



Dans un communiqué, Nokia indique que Worldstream exploite actuellement des centres de données affichant une superficie totale de plus de 5.000 m2 avec quelque 15.000 serveurs en opération.



Dans un communiqué distinct, Nokia déclare avoir bouclé avec succès, en collaboration avec l'opérateur émirati du, un test portant sur des modules RedCap, une technologie conçue pour apporter les avantages de la 5G aux appareils connectés.



Le groupe explique que le lancement prévu l'an prochain de l'offre RedCap doit permettre à du de diversifier ses activités dans les 'wearables', la vidéo surveillance ou encore les capteurs industriels sans fil.





