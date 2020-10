Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : choisi pour FACT, un programme de R&D sur l'aérien Cercle Finance • 27/10/2020 à 12:54









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné dans le cadre du projet FACT (Future All Aviation CNS Technology), un programme de R&D européen innovant qui vise à accroître la sûreté, la sécurité, l'efficacité et la résilience des futures communications du trafic aérien à l'échelle mondiale. Dans ce cadre, Nokia fournira une infrastructure stratégique 4G et 5G et participera au déploiement d'une nouvelle plate-forme technologique cohérente pour les services de communication, de navigation et de surveillance (CNS) dans la gestion du trafic aérien (ATM). Les participants au programme FACT comprennent Honeywell International en tant que chef de file du consortium, AOPA-Allemagne, Eskisehir Teknik Üniversitesi, EUROCONTROL, ?stanbul Teknik Üniversitesi, Nokia et Sarp Havacilik Lojistik Turizm Sanayi ve Tic A.S

Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.64% NOKIA Euronext Paris +0.25% NOKIA XETRA -0.52% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.30% NOKIA OTCBB 0.00%