Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: choisi pour diriger le projet Hexa-X-II information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 14:00









(CercleFinance.com) - Nokia annonce qu'il dirigera le projet Hexa-X-II, la deuxième phase de l'initiative phare européenne 6G, qui a obtenu un financement de la Commission européenne dans le cadre du premier appel de l'entreprise commune Smart Network and Services (SNS-JU).



Alors qu'Hexa-X, projet déjà dirigé par Nokia, se concentre sur une vision européenne commune de la 6G et sur les cas d'utilisation possibles et les catalyseurs technologiques, Hexa-X-II créera une plateforme pré-standardisée et une vue globale du système.



Cette nouvelle phase élargira la liste des partenaires Hexa-X à 44 organisations chargées de créer la base de nombreuses contributions à la future normalisation 6G. Hexa-X-II vise à démarrer ses travaux le 1er janvier 2023, avec une durée prévue de deux ans et demi.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.70% NOKIA Euronext Paris -0.70% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -0.71% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -0.56% NOKIA OTCBB -2.98%