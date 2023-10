Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: choisi pour développer un réseau optique en Islande information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 16:21









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi avoir été choisi afin de moderniser le réseau optique du finlandais Mila, auquel il va fournir de nouvelles infrastructures fibrées.



Ce service de données à très haut débit de 10G, dont la capacité pourra encore être portée à 25G, s'appuiera sur les solutions de commutation optiques P-OTN (Optical Transport Network) mises au point par l'équipementier télécoms.



Le projet, qui doit bénéficier in fine à plus de 60.000 clients, sera d'abord déployé dans la capitale de Reykjavik avant d'être finalisé dans l'ensemble du pays d'ici à 2024.



Si plus de 90% des foyers islandais disposent aujourd'hui d'une connexion d'au moins 1Gb/s, le développement du télétravail, des jeux vidéos en ligne, des logiciels d'entreprise et des services numériques requiert de nouvelles infrastructures affichant plusieurs gigabits, explique Nokia dans un communiqué.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +1.26% NOKIA Euronext Paris +1.38% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.36% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.21% NOKIA OTCBB +0.42%