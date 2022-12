Nokia: choisi pour alimenter le Grand Paris Express information fournie par Cercle Finance • 08/12/2022 à 09:29

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que la Société du Grand Paris (SGP) déploiera ses solutions multiservices, de coeur mobile et de réseau d'accès radio (RAN) prêtes pour la 5G afin de soutenir la mise en oeuvre de quatre lignes de trains automatisés qui relient 200 kilomètres autour de Paris et jusqu'à deux millions de passagers par jour.



Le Grand Paris Express, le futur métro du Grand Paris, est le plus grand projet de métro ferroviaire en Europe.



Avec 200 kilomètres de réseau ferroviaire, le projet comprend la création de quatre nouvelles lignes autour de Paris, l'extension de la ligne 14, la construction de 68 nouvelles stations de métro et le développement de nouveaux quartiers autour de ces futurs centres urbains.



Pour les voyageurs, le nouveau système de communication promet des niveaux de service supérieurs, avec une billetterie intuitive et des mises à jour améliorées.



Matthieu Bourguignon, vice-président des ventes Enterprise Europe chez Nokia, a déclaré: ' Ces projets fournissent une connectivité et des performances à haut débit en tous points du nouveau métro du Grand Paris, donnant à la SGP les plus hauts niveaux de confiance dans son réseau Nokia. '