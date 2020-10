Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : choisi par Vodacom pour la 5G en Afrique du Sud Cercle Finance • 28/10/2020 à 12:12









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été retenu par Vodacom, la filiale africaine de Vodafone, en vue du déploiement d'un réseau 5G en Afrique du Sud. L'équipementier télécom finlandais indique dans un communiqué qu'il installera ses technologies de cinquième génération d'accès radio, de coeur de réseau et de réseau fixe pour le compte de Vodacom. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'objectif affiché par l'Afrique du Sud de bâtir, à horizon 2030, toutes les infrastructures nécessaires à l'arrivée de la 'quatrième révolution industrielle'. Nokia rappelle qu'il collabore avec Vodacom depuis 26 ans, et qu'il a notamment installé les réseaux 2G, 3G, et 4G de l'opérateur, ainsi que son réseau de fibre.

