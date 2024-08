Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: choisi par TM pour un réseau DWDM information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 08:50









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir été sélectionné par TM pour construire un réseau international de multiplexage par répartition en longueur d'onde dense (DWDM) optique, améliorant ainsi la gestion du trafic de données croissant et améliorant la connectivité des centres de données.



L'opérateur malaisien pourra ainsi prendre en charge efficacement les hausses massives du trafic de données et répondre à la demande croissante de services et d'applications en temps réel et à faible latence basés sur le cloud pour ses clients hyperscalers.



Le nouveau réseau DWDM servira de route express pour le trafic transnational et fournira une hyperconnectivité aux principaux centres de données de Malaisie, ainsi qu'une station d'atterrissage par câble pour ce pays, la Thaïlande et Singapour.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.