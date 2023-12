Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: choisi par PGE pour déployer un réseau en Pologne information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir été sélectionné par PGE, le plus grand opérateur de réseau électrique de Pologne, afin de déployer un réseau de liaison critique à l'échelle nationale.



Utilisant la technologie IP/MPLS, ce réseau fournira une connectivité fondamentale à son infrastructure sans fil privée pour les communications critiques de toutes les sociétés de réseau électrique opérant en Pologne.



Selon Nokia, le réseau de liaison IP/MPLS jouera un rôle central en garantissant une communication transparente et fiable pour les opérations du réseau électrique.



' Avec une couverture étendue couvrant l'ensemble du pays, ce déploiement marque une étape importante dans l'avancement des capacités numériques de l'infrastructure de PGE ', conclut la société.







