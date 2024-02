Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: choisi par Optage pour sa solution 25G PON information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui qu'Optage, spécialiste japonais de la maison connectée, utilisera la solution fibre de Nokia pour mener le premier essai sur le terrain au Japon d'un service de réseau optique passif (PON) symétrique 25G.



La solution 25G PON de Nokia fournira aux clients Optage des services 'haut débit ultra-rapides et fiables' qui seront, selon Nokia 'essentiels pour les nouvelles applications telles que le Metaverse, les jeux sur le cloud et les services professionnels.'



La solution de Nokia est basée sur le chipset Quillion qui permet aux fournisseurs de services d'utiliser plusieurs technologies PON en même temps sur la même fibre. Cela peut contribuer à réduire les coûts d'exploitation et à offrir la flexibilité supplémentaire nécessaire pour répondre simultanément aux différents besoins des clients.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.57% NOKIA Euronext Paris +1.68% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.65% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.15% NOKIA OTCBB -3.77%