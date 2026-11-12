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Nokia choisi par One New Zealand pour ses solutions de réseaux autonomes
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 13:12

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Nokia annonce que ses solutions de réseaux autonomes ont été choisies par One New Zealand pour accélérer sa transition vers des niveaux plus élevés d'autonomie de ses réseaux et vers des opérations reposant nativement sur l'intelligence artificielle (IA).

Ce déploiement permettra de mettre en place une infrastructure unifiée et fiable, destinée à aider l'opérateur à anticiper les conditions du réseau, à prendre des décisions plus rapidement et à intervenir avant que les problèmes n'affectent les clients, selon le groupe finlandais.

Dans le cadre de cet accord, One New Zealand déploiera les solutions Nokia Assurance Center et Autonomous Networks Data Suite, tandis que Nokia fournira des services collaboratifs de recherche et développement (R&D) ainsi que des prestations de conseil.

Cet accord marque une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre l'opérateur néo-zélandais et l'équipementier de réseaux, dans le prolongement des investissements réalisés en 2025 dans les solutions Unified Inventory et Nokia Orchestration Center.

L'ajout de ces nouvelles capacités permettra de renforcer cette infrastructure en réunissant différents outils au sein d'un environnement de plus en plus intégré, tout en poursuivant la progression vers des niveaux supérieurs d'autonomie des réseaux.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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