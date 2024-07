Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: choisi par Norlys pour Red Hat OpenShift information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir été choisi par Norlys, propriétaire de Telia Denmark et plus grand opérateur d'énergie et de télécoms au Danemark, pour fournir son réseau central mobile et ses services gérés, avec sa plateforme d'applications cloud hybride Red Hat OpenShift.



Améliorant les performances et la fiabilité du réseau mobile de Norlys, cet accord porte sur le déploiement du coeur de paquets 4G/5G et des solutions IMS et SDM de Nokia, qui prendront en charge les services de voix et de données pour les abonnés Norlys.



En outre, le groupe finlandais sécurisera l'infrastructure réseau avec son portefeuille de produits de sécurité NetGuard pour protéger les points de terminaison du réseau central, l'accès privilégié des utilisateurs et les identités réseau numériques.





