Nokia: choisi par KINX pour connecter ses centres de données

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que le Korea Internet Neutral eXchange (KINX), centre de données et fournisseur de services de transit international/domestique, utilisera sa solution de réseau optique ROADM (Re-Configurable Optical Add-Drop Multiplexer) afin de connecter ses centres de données en Corée.



Selon Nokia, cette solution va permettre à KINX de réduire ses dépenses opérationnelles en automatisant des tâches opérationnelles complexes qui nécessitaient auparavant une intervention manuelle coûteuse.



Elle permettra également à KINX 'd'améliorer l'expérience utilisateur en détectant et en restaurant automatiquement les défauts du réseau ainsi qu'en ajustant et en optimisant les modifications du réseau pour une plus grande efficacité opérationnelle', ajoute la firme finlandaise.



Le réseau KINX sera déployé à l'aide des plates-formes 1830 Photonic Service Switch de Nokia et comprend l'utilisation du chipset Photonic Service Engine (PSE-V) de cinquième génération, précise Nokia.





