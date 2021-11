Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : choisi par Earthlink pour le haut débit en Irak information fournie par Cercle Finance • 15/11/2021 à 14:34









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui qu'Earthlink Telecommunication, un important fournisseur d'accès Internet (FAI) irakien, avait choisi une de ses solutions pour construire un réseau de transport métropolitain IP à haute capacité dans 15 provinces du pays, dans le cadre du projet de dorsale nationale irakienne. A terme, Earthlink sera en mesure de fournir de manière rentable le haut débit à 3,5 millions de personnes et d'aider le pays à sauter le pas dans l'économie numérique en pleine croissance. Le déploiement permettra la fourniture de nouveaux services, notamment Fiber-to-the-X (FTTx), Internet of Things (IoT) et IPTV, entre autres, précise Nokia.

