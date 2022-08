Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: choisi par Bharti Airtel pour la 5G en Inde information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 14:05









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé mercredi avoir été retenu par Bharti Airtel pour le déploiement d'une partie de son réseau 5G en Inde, le deuxième plus grand marché mondial pour la téléphonie mobile après la Chine.



L'équipementier télécoms finlandais a indiqué dans un communiqué avoir été chargé de déployer, avec sa technologie d'accès radio RAN, environ 45% du réseau de téléphonie mobile de cinquième génération de l'opérateur.



Nokia fournira notamment sa plateforme d'accès radio 'AirScale' destinée à la 5G, ainsi que ses antennes massives dites 'MIMO'.



Les termes financiers de ce contrat pluriannuel - qui vient couronner 18 années de collaboration entre les deux groupes sur la 2G, la 3G et la 4G - n'ont pas été précisés.



Vers 14h00, le titre Nokia grignotait 0,1%. Il abandonne encore plus de 8% depuis le début de l'année.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.37% NOKIA Euronext Paris -0.04% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.16% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl 0.00% NOKIA OTCBB -3.46%