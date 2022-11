Nokia: choisi par Balitower en Indonésie information fournie par Cercle Finance • 22/11/2022 à 12:59

(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que la société Balitower, l'un des principaux fournisseurs de tours de télécommunication et d'infrastructures de réseau en Indonésie, utilisera les solutions et services de transport mobile innovants de Nokia pour moderniser son réseau IP dans le cadre d'un projet national de trois ans.



L'initiative permettra à Balitower d'augmenter la capacité et la fiabilité du réseau pour fournir des services 5G étendus à ses clients.



' Nous sommes ravis d'approfondir notre relation continue avec Balitower et de soutenir ce projet crucial de modernisation du réseau national pour une capacité et une expérience utilisateur améliorées. Nos systèmes 7250 IXR et 7210 SAS sont conçus pour fournir des performances de mise en réseau et permettra à Balitower de répondre aux demandes croissantes de trafic et de services', a réagi KP Goh, président directeur de Nokia Indonesia.