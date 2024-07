Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: choisi par Aire Networks pour le réseau espagnol information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 10:05









(CercleFinance.com) - Nokia annonce que Aire Networks a sélectionné ses solutions de coeur de réseau mobile pour moderniser le réseau de l'opérateur en Espagne, améliorant ainsi la couverture, la vitesse des données et la fiabilité.



L'accord comprend des solutions de coeur de voix, coeur de paquets, gestion des données d'abonnés, contrôle de la politique et signalisation de Nokia, augmentant la capacité du réseau et soutenant l'évolution vers de nouveaux services.



Aire Networks utilisera également la solution MantaRay NM de Nokia pour optimiser la gestion du réseau.







