Nokia: choisi par 2degrees en Nouvelle-Zélande information fournie par Cercle Finance • 13/05/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que le fournisseur de services de communication néo-zélandais 2degrees a choisi le logiciel 'Registers and Shared Data Layer (SDL) 5G' de Nokia pour être déployé sur Red Hat OpenShift, la principale plate-forme d'applications cloud hybride du secteur optimisée par Kubernetes.



L'idée est de pouvoir gérer les données de manière plus rentable, plus fiable et avec une facilité d'entretien pour environ 1,6 million d'abonnés de 2degrees.



Nokia précise que 2degrees propose des services haut débit et mobiles sur les réseaux 3G, 4G et 5G couvrant 98,5 % des lieux de résidence et de travail des Néo-Zélandais, avec un réseau fibre optique national et des plates-formes technologiques modernes.





