Nokia: changement dans la politique de trésorerie

(CercleFinance.com) - Nokia s'adjuge 4% sur l'OMX, l'équipementier de réseaux ayant fait part jeudi soir d'une évolution de sa politique de gestion de trésorerie, visant désormais à maintenir une position de trésorerie nette de l'ordre de 10 à 15% de son chiffre d'affaires.



Fin 2022, le Finlandais détenait une trésorerie nette représentant environ 19% de son chiffre d'affaires. Son objectif précédent en la matière était de maintenir une trésorerie brute équivalente à au moins 30% du chiffre d'affaires.



Nokia explique qu'il souhaite maintenant mettre l'accent sur le maintien de sa notation de crédit 'qualité d'investissement' et l'amélioration des rendements pour ses actionnaires en fonction des performances de son activité.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.91% NOKIA Euronext Paris +4.03% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +4.30% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +3.99% NOKIA OTCBB +3.62%