Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: capacité doublée sur le câble sous-marin d'Orange information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nokia et Orange ont annoncé mercredi avoir atteint un débit de 800Gbps sur le câble transatlantique Dunant, qui relie la France et les Etats-Unis sur une distance de quelque 6.600 km.



Cet essai - conduit en conditions réelles 'live' à partir des technologies optique et photonique de nouvelle génération de Nokia - a permis de valider la capacité d'Orange à augmenter la puissance de son réseau.



L'opérateur télécoms se dit ainsi en mesure d'offrir des services de transmission pouvant aller jusqu'à 800GE, alors que le trafic de données est appelé à exploser sur la liaison transatlantique.



L'axe Europe-Etats-Unis est en effet considéré comme l'une des routes sous-marines les plus importantes du globe, avec un besoin de connectivité qui double tous les deux ans.



A titre de comparaison, la capacité du système Dunant atteignait 400G en 2021.



Dunant, le premier câble sous-marin à connecter les Etats-Unis à la France depuis plus de 15 ans, démarre à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, pour finir sa course de l'autre côté de l'Atlantique à Virginia Beach.



Depuis la station d'atterrissement de Saint-Hilaire-de-Riez, Orange déploie ensuite sa fibre optique terrestre pour acheminer son trafic jusque dans les grands centres de données de la région parisienne, tout en desservant le reste de l'Europe et les grands sites internationaux.





Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.73% NOKIA Euronext Paris +0.73% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.34% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -6.78% NOKIA OTCBB -8.84%