Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : bien orienté après ses résultats de 4e trimestre Cercle Finance • 06/02/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Nokia prend 3,4% sur l'OMX, après la publication par l'équipementier télécoms d'un BPA non IFRS en hausse de 15% à 0,15 euro au titre des trois derniers mois de 2019, dépassant ainsi de deux cents l'estimation moyenne des analystes. Le Finlandais a amélioré sa marge opérationnelle ajustée de 10 points de base à 16,4% pour un chiffre d'affaires stable à 6,9 milliards d'euros (-1% à taux de changes constants) avec 'une demande particulièrement forte des clients entreprises'. Affichant des résultats en ligne avec ses attentes sur l'ensemble de l'exercice, avec notamment un BPA ajusté de 0,22 euro, Nokia déclare anticiper 'une amélioration opérationnelle en comparaison annuelle au cours de l'année 2020'.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.42% NOKIA Euronext Paris +2.52% NOKIA XETRA +2.67% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +3.17% NOKIA OTCBB +0.50%