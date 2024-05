Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: Baktelecom adopte le XGS-PON en Azerbaïdjan information fournie par Cercle Finance • 24/05/2024 à 13:01









(CercleFinance.com) - Nokia fait savoir que Baktelecom, l'opérateur d'État de l'Azerbaïdjan, déploie sa solution XGS-PON pour fournir des services gigabit aux clients résidentiels et professionnels dans tout le pays.



Le déploiement a débuté en mars 2024, couvrant d'abord la capitale, Bakou.



Grâce à cette technologie, Baktelecom peut offrir des connexions haut débit de 10 Gbit/s aux foyers et aux entreprises.



Selon Nokia, ce déploiement vise à améliorer la connectivité haut débit en Azerbaïdjan, contribuant ainsi au bien-être de la population.





