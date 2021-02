Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : baisse du titre après la chute des résultats Cercle Finance • 04/02/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - La société finlandaise Nokia a annoncé des bénéfices pour le quatrième trimestre dans la partie supérieure de sa fourchette de perspectives, mais les investisseurs semblent avoir peur d'une chute des revenus suite au déploiement massif des réseaux 5G. En baisse de 0,7%, les actions de Nokia sont parmi les plus grands perdants de l'indice Euro STOXX 50, les investisseurs s'étant habitués à une baisse de 5 % des ventes nettes d'une année sur l'autre, principalement en raison de la diminution du déploiement des réseaux. La baisse des ventes de Nokia est survenue malgré l'augmentation des investissements dans la 5G, mais le fabricant de matériel de télécommunication a déclaré que la croissance de la 5G était compensée par la diminution des produits d'accès radio traditionnels. Nokia a enregistré un bénéfice d'exploitation de 475 millions d'euros pour les trois mois se terminant fin décembre. Elle avait annoncé un bénéfice de 803 millions d'euros au quatrième trimestre 2019. Pour l'avenir, la société va faire de nouveaux investissements en R&D 5G en 2021, ce qui signifie qu'elle sacrifiera une certaine marge à court terme. De plus, son conseil d'administration ne prévoit pas de proposer un dividende pour l'exercice 2020.

