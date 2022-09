Nokia: avec MEXT pour le sans fil privé 5G en Turquie information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 18:05

(CercleFinance.com) - Nokia et MEXT, le centre technologique de l'association patronale turque des industries métallurgiques, ont annoncé aujourd'hui qu'ils s'associaient pour faire progresser la transformation numérique du secteur industriel turc et permettre à l'écosystème local de travailler conjointement sur l'innovation sans fil privé 5G.



Nokia déploiera sa solution 5G private wireless Digital Automation Cloud (DAC) au centre technologique MEXT, en connectant plus de 10 cas d'utilisation de fabrication exposés et en en ajoutant d'autres.



Le centre technologique comprend un écosystème de plus de 50 fournisseurs de technologie, universités et institutions reconnus mondialement.



' Il est de la plus haute importance de soutenir un écosystème vertical 5G local et d'être le précurseur de l'industrie turque afin de tirer parti de la 5G pour une compétitivité accrue ', déclare Ozgur Erzincan, responsable de la Turquie chez Nokia.



' Avec ce déploiement, l'industrie turque fera l'expérience d'une solution 5G de pointe, qui s'accompagne de l'expertise de Nokia pour des centaines de déploiements sans fil privés dans le monde entier ', ajoute Efe Erdem, directeur exécutif du centre technologique MEXT.