Nokia: AVA Energy Efficiency déployé pour Safaricom Kenya

(CercleFinance.com) - Nokia annonce le déploiement de son logiciel AVA Energy Efficiency pour Safaricom Kenya afin d'aider cet opérateur télécoms d'Afrique de l'Est à réduire sa consommation d'énergie et ses coûts sur ses réseaux 5G, 4G et 3G.



Ce déploiement, qui couvre environ 30.000 cellules 5G, 4G et 3G, devrait permettre de réaliser des économies d'énergie de 8 à 10% sur les coûts du réseau, et fait suite à l'achèvement récent et réussi d'un programme pilote avec Safaricom Kenya.



'Nokia AVA for Energy Efficiency utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour réduire la consommation d'énergie sur l'ensemble du réseau tout en maintenant les performances du réseau', précise le groupe finlandais.





