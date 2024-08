Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: auto-certifie ses produits pour le programme BEAD information fournie par Cercle Finance • 08/08/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - Nokia est devenu le premier fournisseur technologique à auto certifier que ses produits en fibre optique fabriqués aux États-Unis sont conformes aux exigences de la loi Buy America (BABA) pour le programme BEAD.



Pour rappel, le programme BEAD (pour Broadband Equity, Access, and Deployment) est une initiative du gouvernement fédéral des États-Unis visant à améliorer l'accès à l'internet haut débit à travers le pays, en particulier dans les zones mal desservies ou non desservies.



Cette certification est cruciale pour les opérateurs qui doivent utiliser des équipements fabriqués aux États-Unis pour rester conformes.



Nokia a certifié plusieurs de ses produits, dont les lignes modulaires FX et MF OLT.



Les candidats au programme BEAD peuvent obtenir une lettre de certification de Nokia pour prouver leur conformité et éviter les pénalités.





