Nokia : au service de la gestion portuaire, avec Pelindo 4

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que sa solution réseau IP / MPLS avait été sélectionnée et déployée par la firme indonésienne Pelindo 4, spécialiste de la gestion portuaire. Avec son partenaire Kurnia Energy Engineering (KEE), Nokia a ainsi déployé son routeur sur toutes les grues du Makassar Container Terminal, afin d'étendre les services IP / MPLS sur les réseaux cellulaires et WLAN. Grâce à cette capacité de mise en réseau, Pelindo 4 peut désormais surveiller ses grues en temps réel depuis sa salle de contrôle, conduisant à une plus grande efficacité opérationnelle et à une sécurité améliorée.

