Nokia: atteint un débit de 2 Gbit/s avec A1 Austria

(CercleFinance.com) - Nokia et A1 Austria ont annoncé aujourd'hui avoir réalisé avec succès l'agrégation de porteuses à 3 composants (3CC CA) dans un réseau d'essai 5G autonome (SA) en Autriche, atteignant des débits de données de 2 Gbit/s.



L'agrégation de porteuses est une technique utilisée dans les dernières générations deWi-Fiet sur certains réseaux filaires afin d'augmenter le débit de données d'un utilisateur du réseau.



Le dispositif permet aux opérateurs mobiles d'atteindre des débits plus élevés et une meilleure couverture en combinant différentes fréquences de spectre pour utiliser efficacement leurs actifs de spectre. Il permettra à A1 d'offrir une expérience 5G supérieure à ses abonnés, assure Nokia.



'Il a été passionnant de soutenir notre partenaire de confiance A1 dans cet essai montrant comment l'agrégation de transporteurs est un tremplin majeur pour atteindre des débits de données multi-gigabit 5G et permettre l'efficacité du réseau radio', a commenté Mark Atkinson, SVP, Radio Access Networks chez Nokia.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -0.17% NOKIA Euronext Paris +0.61% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +0.67% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.17% NOKIA OTCBB -3.51%