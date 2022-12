Nokia: atteint 100 Gb/s sur le PON aux Emirats Arabes Unis information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 12:56

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui que la société - en collaboration avec Etisalat Emirats Arabes Unis, sous la marque etisalat by e& - a atteint 'la vitesse de réseau optique passif (PON) la plus rapide du Moyen-Orient et d'Afrique', atteignant des vitesses de 100 gigabits par seconde (Gb/s) sur une seule longueur d'onde, 'soit quatre fois plus rapidement que les réseaux les plus avancés disponibles aujourd'hui', assure Nokia.



Pour atteindre 100 Gb/s sur une seule longueur d'onde, Nokia Bell Labs a utilisé des techniques pionnières de traitement du signal numérique (DSP). Une fois le DSP avancé adopté, les étapes vers 50G et 100G sont simples et le 100G pourrait être disponible dans le commerce dans les années 2030, indique Nokia.



Le prototype Nokia Bell Labs 100G PON est la première application au monde de transmission à débit flexible dans un réseau PON, ajoute la société.