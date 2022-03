Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: atteint 1 To/s de transmission avec Rakuten Mobile information fournie par Cercle Finance • 30/03/2022 à 09:47









(CercleFinance.com) - Nokia et Rakuten Mobile ont annoncé aujourd'hui que les deux sociétés avaient réalisé la première transmission en direct de 1 To/s par canal sur le réseau commercial Dense Wavelength Division Multiplexer (DWDM) de Rakuten Mobile, soit un augmentation de vitesse de 500 % par rapport au réseau existant de Rakuten Mobile fonctionnant à 200 Go/s.



L'essai s'est déroulé sur deux jours en janvier 2022 et a permis de connecter des centres de données situés à 135 km l'un de l'autre dans la région de Kanto au Japon.



La vitesse de 1 Tb/s a été atteinte grâce à une transmission alimentée par le Photonic Service Engine (PSE) de Nokia prenant en charge une capacité de 1 Tb/s sur un spectre optique de 150 GHz.



La solution 1 Tb/s de Nokia permet à Rakuten Mobile de réduire son empreinte, d'améliorer les dépenses opérationnelles et la flexibilité de déploiement dans les centres de données.







