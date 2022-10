Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: application conteneurisée pour l'américain Windstream information fournie par Cercle Finance • 31/10/2022 à 15:30









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé lundi que le FAI américain Windstream était devenu le premier opérateur à sélectionner son offre de sécurité des conteneurs.



L'équipementier finlandais explique que le groupe basé dans l'Arkansas, présent dans 18 Etats, a prévu de déployer son application conteneurisée pour le service de haut débit 'Kinetic by Windstream'.



Aux termes de l'accord, cette solution sera implantée sur les routeurs Nokia Beacon 6 chez quelque 300.000 clients, avec l'objectif de leur proposer de nouveaux services de cybersécurité et de contrôle parental.



La sécurité des conteneurs est un processus permettant d'assurer la protection des conteneurs, ces codes qui peuvent être utilisés dans n'importe quel environnement informatique, afin de préserver l'infrastructure d'une entreprise contre d'éventuelles attaques.





