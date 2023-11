Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: annulation de 78,3 millions d'actions information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Nokia annonce avoir annulé 78.301.011 actions auto-détenues, actions qui avaient été rachetées dans le cadre de la deuxième phase de son programme de rachat, entre le 2 janvier et le 10 novembre dernier.



L'annulation de ces actions détenues en propre a été enregistrée auprès du registre du commerce finlandais ce 30 novembre. L'opération n'affecte pas le capital social de Nokia, ni l'ensemble de ses fonds propres.



Après cette annulation, le nombre total d'actions et de droits de vote de l'équipementier de réseaux télécoms s'élève à 5.613.496.565, dont 76.437.051 demeurent détenues en propre par le groupe finlandais.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -1.25% NOKIA Euronext Paris -1.53% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -1.61% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -2.19% NOKIA OTCBB -0.60%