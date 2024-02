Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: annonce une innovation dans le découpage réseau information fournie par Cercle Finance • 19/02/2024 à 12:13









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui une innovation révolutionnaire de Multi-Access Edge Slicing qui sera présentée avec 'etisalat par e&' sur un réseau en direct au Mobile World Congress 2024 de Barcelone.



Le Multi-Access Edge Slicing permet aux opérateurs de proposer de nouveaux services de découpage premium sur 4G/5G, l'accès fixe sans fil (FWA) et l'accès fixe (FA) qui peuvent prendre en charge plusieurs cas d'utilisation et applications simultanément.



Grâce au Multi-Access Edge Slicing, les opérateurs peuvent permettre à un utilisateur de smartphone 4G/5G d'envoyer des informations professionnelles sensibles à l'aide d'une tranche de réseau sécurisée et performante tout en participant à un appel vidéo en utilisant une autre tranche en même temps.



Les deux tranches pourraient être adaptées pour avoir des caractéristiques de réseau différentes en fonction de leurs exigences spécifiques telles que le routage, le débit binaire, la qualité de service, la latence et la sécurité.







