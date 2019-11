Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : annonce un contrat en Californie Cercle Finance • 12/11/2019 à 15:28









(CercleFinance.com) - Nokia annonce ce mardi avoir été sélectionné par le bureau des communications des services d'urgence de Californie (Cal OES) afin de mettre à niveau le réseau CAPSNET, dont le rôle est de répondre aux besoins en communication de nombreuses agences de sécurité publique. 'La mise à niveau du réseau fait partie d'une solution visant à transformer le système technologique actuel afin de prendre en charge des réseaux plus avancés basés sur le protocole Internet (IP). Cela permettra à Cal OES de continuer à fournir une connectivité hautement fiable et sécurisée aux intervenants, tout en améliorant le réseau pour lui permettre d'accroître sa capacité et sa disponibilité', indique le groupe finlandais. Le montant du contrat n'a pas été précisé.

