Nokia: améliore sa gamme d'équipements renforcés information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui l'amélioration de sa gamme d'équipements renforcés destinés à être utilisés dans des environnements dangereux, inflammables, explosifs et poussiéreux.



La société finlandaise lance ainsi des versions améliorées de son routeur de terrain Nokia Industrial 5G et du smartphone Nokia XR20 pour les réseaux 4.9G (ultime étape avant la 5G) et 5G, afin de permettre aux sociétés -pétrolières et gazières notamment- de maintenir la connectivité vitale de leur main-d'oeuvre et de leurs machines.



'La transformation numérique des industries est motivée non seulement par la nécessité d'accroître la productivité et l'efficacité, mais aussi de protéger les équipes et l'environnement. Par exemple, il est essentiel de garder les travailleurs connectés sur une plate-forme de forage pétrolier à distance, une usine de traitement chimique, une mine poussiéreuse ou tout autre environnement dangereux', précise Nokia.