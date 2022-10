Nokia: améliore le réseau entre le Moyen-Orient et l'Europe information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 12:31

(CercleFinance.com) - Nokia annonce qu'elle va fournir des mises à niveau optiques à Gulf Bridge International (GBI), un facilitateur mondial de cloud, de connectivité et de contenu au Moyen-Orient.



Cette solution augmentera la capacité du réseau international de GBI avant la Coupe du monde pour permettre une connectivité à haut débit entre Doha au Qatar et Milan en Italie.



La technologie de Nokia permettra à GBI de procéder à des mises à niveau de la capacité de ses câbles sous-marins et de ses liaisons terrestres, qui s'étendent sur deux mers et trois pays, pour une bande passante supplémentaire entre le Moyen-Orient et l'Europe.



Gavin Rea, directeur technique de GBI, a déclaré : 'La technologie de Nokia nous permettra d'accroître nos capacités de manière efficace et rentable. Nous serons en mesure de répondre à la demande pour des meilleurs services de connectivité entre le Moyen-Orient et l'Europe.'



'Les clients de GBI bénéficieront de la fiabilité et de l'efficacité de notre solution optique, tandis que GBI sera en mesure d'augmenter sa capacité tout en réduisant les coûts d'exploitation du réseau', souligne Manuel Ortiz Fernandez, vice-président senior de EMEA Webscale Business.