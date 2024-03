Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: améliorations de la plate-forme WaveSuite information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 13:17









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé des améliorations apportées à sa plate-forme d'automatisation de réseau optique WaveSuite visant à répondre aux besoins urgents des clients en matière de bande passante, de fiabilité et de latence.



La plate-forme WaveSuite permet d'optimiser les réseaux et leurs opérations, à faire évoluer la capacité du réseau et à monétiser les actifs du réseau.



' Face à une complexité croissante des réseaux et à des ressources limitées, les opérateurs de réseaux s'appuient de plus en plus sur l'automatisation pour utiliser plus efficacement l'expertise en matière de réseaux et réduire les erreurs humaines associées aux processus manuels fastidieux, améliorer les délais d'exécution des services, réduire les réductions des coûts opérationnels et générer des revenus ' indique le groupe.



Les améliorations apportées aujourd'hui à WaveSuite rationalisent les opérations réseau pour réduire le temps de travail et les erreurs humaines inhérentes, accélèrent l'introduction de nouvelles capacités pour réduire les délais de génération de revenus et aident à éliminer les risques associés aux pannes de réseau qui ont un impact sur les accords de niveau de service (SLA) avec le client final.





