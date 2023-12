Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: ajoute une solution 'MoCA Access' à son portefeuille information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 10:19









(CercleFinance.com) - Nokia a annoncé aujourd'hui l'ajout d'une solution MoCA Access à son portefeuille Gigabit Connect, offrant ainsi aux câblo-opérateurs des options supplémentaires pour s'adresser aux clients vivant dans des unités à logements multiples (MDU) difficiles à desservir avec la fibre.



Cette technologiepermet d'amener une liaison multi-gigabits sur le câble coaxial existant dans les bâtiments MDU où l'installation de la fibre n'est pas réalisable, ainsi que dans les bâtiments commerciaux câblés coaxiaux tels que les hôtels et les hôpitaux.



'Avec l'ajout de MoCA à sa solution Gigabit Connect leader du secteur, Nokia s'engage clairement à aider ses clients à maximiser la portée et le potentiel de revenus de leurs réseaux FTTH' résume Jeff Heynen, vice-président de l'accès haut débit et des réseaux domestiques chez Dell'Oro.





Valeurs associées NOKIA Tradegate -5.87% NOKIA Euronext Paris -6.38% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA -8.25% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl -8.87% NOKIA OTCBB -4.26%