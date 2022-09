Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia: aide NTT DOCOMO à déployer son réseau 5G information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 09:53









(CercleFinance.com) - Nokia annonce aujourd'hui avoir déployé son logiciel de planification de la capacité en radiofréquence basé sur l'intelligence artificielle pour NTT DOCOMO afin d'aider l'opérateur japonais à déployer efficacement son réseau 5G et à accélérer la planification des fréquences radio.



Cette solution de planification a été personnalisée en fonction des besoins de DOCOMO et peut simuler les meilleurs emplacements candidats pour les cellules 5G afin de répondre à la capacité de zone requise.



Le logiciel soutient les efforts de DOCOMO pour mieux comprendre où son réseau commence à être encombré et où planifier les mises à niveau du réseau pour éviter les goulets d'étranglement.



' L'incorporation du logiciel de planification de Nokia dans notre travail de conception de la capacité du réseau nous aidera à réaliser la construction de réseaux efficaces ', souligne Yoshitaka Hiramoto, directeur du département RAN chez NTT DOCOMO.



John Lancaster-Lennox, responsable de l'unité de marché Japon chez Nokia, ajoute : ' Placer une cellule 5G au meilleur endroit peut être tout aussi important que la technologie elle-même pour d'offrir à ses clients une expérience 5G encore meilleure. '





Valeurs associées NOKIA Tradegate +2.61% NOKIA Euronext Paris +2.19% NOKIA LSE -100.00% NOKIA XETRA +1.43% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +0.94% NOKIA OTCBB +0.90%