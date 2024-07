Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: agrégation réussie de cinq bandes de fréquences 5G information fournie par Cercle Finance • 05/07/2024 à 10:30









(CercleFinance.com) - Nokia et BT Group ont annoncé qu'ils avaient réussi à agréger le spectre 5G Standalone (SA) en utilisant l'agrégation de porteuses 5CC (soit permettant l'utilisation simultanée de cinq bandes de fréquences distinctes pour transmettre des données dans un réseau sans fil) faisant de BT Group le premier opérateur européen à réaliser cette opération.



Utilisant un appareil équipé d'un système Modem-RF 5G Snapdragon de Qualcomm Technologies, cette avancée augmentera considérablement les débits de données dans les zones de forte demande, souligne le communiqué.



Prévu pour un lancement plus tard cette année, le réseau 5G SA d'EE bénéficiera également d'une sixième porteuse à basse fréquence pour une meilleure couverture, y compris à l'intérieur.





