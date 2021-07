Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nokia : active un réseau 5G en Australie avec TPG Telecom Cercle Finance • 05/07/2021 à 08:49









(CercleFinance.com) - Nokia et TPG Telecom ont activé un réseau 5G SA autonome en direct en Australie sur la bande de spectre de 700 MHz. La couverture 5G SA en bande basse à 700 MHz , qui est la bande de fréquences 5G la plus basse déployée en Australie avec la plus grande portée, permettra à TPG Telecom de fournir à ses clients de larges services 5G extérieurs, ainsi qu'une couverture 5G intérieure dans les zones urbaines. Barry Kezik, directeur général exécutif des réseaux mobiles et fixes chez TPG Telecom, a déclaré: ' Nous sommes ravis d'être le premier réseau au monde à réaliser le véritable potentiel de la 5G SA à bande basse à 700 MHz. '

