Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nokia: acquisition de Fenix Group finalisée information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - Nokia annonce la finalisation de l'acquisition de Fenix Group, une société non cotée spécialisée dans les solutions de communication tactique pour les communautés de défense, faisant auparavant partie du portefeuille d'Enlightenment Capital.



Cette acquisition, initialement annoncée en décembre 2023, renforce la position de Nokia dans la défense en le dotant des produits innovants de communications tactiques à large bande de Fenix, notamment la famille Banshee et les radios Talon MANET.



Ce portefeuille élargi permettra ainsi au groupe finlandais d'offrir une suite plus complète de solutions basées sur le 3GPP à ses clients de la défense dans le monde entier, et le confortera comme fournisseur de confiance pour le gouvernement fédéral américain.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.