Nokia : achève le projet de tunnel du Ceneri, en Suisse

(CercleFinance.com) - Nokia indique avoir achevé à temps toutes les étapes de livraison du projet relatif au tunnel de base Ceneri, pour le compte de AlpTransit Gotthard. La multinationale finlandaise était chargée de la fourniture de systèmes de gestion, de contrôle, de surveillance et de soutien aux opérations au Tessin, en Suisse. Conçu pour offrir des liaisons ferroviaires plus rapides à travers les Alpes suisses, le tunnel de base du Ceneri a été remis aux Chemins de fer fédéraux suisses et entrera en service en décembre 2020.

Valeurs associées NOKIA Tradegate +0.35% NOKIA Euronext Paris +1.69% NOKIA XETRA +1.06% NOKIA Swiss EBS Stocks -14.24% NOKIA Swiss EBS Stocks +43.67% NOKIA LSE Intl +1.89% NOKIA OTCBB +0.60%