Nokia: accord pour une cession d'activités à Lumine

(CercleFinance.com) - Nokia annonce la signature d'un accord en vertu duquel Lumine Group rachètera ses activités de gestion des appareils (DM) et de plateforme de gestion des services (SMP), représentant environ 500 employés.



L'accord marque une nouvelle avancée dans la stratégie de Nokia visant à gérer activement son portefeuille de services cloud et réseau (CNS) afin d'investir dans d'autres domaines stratégiques et de renforcer son leadership technologique.



La transaction est évaluée à 185 millions d'euros, dont une contrepartie de jusqu'à 35 millions conditionnée à la performance des activités. Elle devrait être finalisée au premier trimestre 2024, sous réserve de certaines conditions et consultations usuelles.





