Nokia: accord pour des combinaisons spatiales connectées

(CercleFinance.com) - Nokia annonce s'être associé à Axiom Space pour intégrer des capacités de communication 4G/LTE dans les combinaisons spatiales AxEMU de la mission lunaire Artemis III.



Concrètement, ce partenariat permettra aux astronautes de transmettre des vidéos HD, des données de télémétrie et des communications vocales sur la Lune, facilitant les échanges en temps réel avec la Terre.



Nokia prévoit de déployer son premier réseau cellulaire lunaire en 2024 dans le cadre de la mission IM-2, visant à démontrer l'efficacité de cette technologie pour les futures missions spatiales.



Les équipements sont conçus pour résister aux conditions extrêmes de l'espace.





